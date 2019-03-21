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Кількість жертв в результаті катастрофи порому в Іраку зросла

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 19:01
Кількість жертв в результаті катастрофи порому в Іраку зросла
Фото: місце катастрофи (twitter.com MosulEye)

Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений

Кількість жертв аварії порому в Іраку зросла до 71, в той час як 55 осіб були врятовані. Про це заявило Міністерство внутрішніх справ Іраку, повідомляє AlSumaria.

Як повідомляється, пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.

"Кількість людей, врятованих від аварії на поромі, склало 55 осіб, зокрема 19 дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Більшість жертв аварії порому - жінки і діти. Як повідомляється, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

Також раніше іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей З'явилося відео катастрофи порому в Іраку
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