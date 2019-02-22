Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло

Особи жертв встановлені

Число погибших в результате прорыва дамбы возросло до 176 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UOL.

Как сообщается, личности всех жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 134 человека.

Отметим, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии число погибших при прорыве дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс увеличилось до 165 человек.