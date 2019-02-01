Число жертв прориву дамби в Бразилії зросло до 110 людей

Фото: поліція Бразилії (facebook.com/pmerjoficial)

Ще 238 осіб числяться зниклими без вісті

Підполковник Флавіу Годінью, представник цивільної оборони штату Мінас-Жерайс заявив, що в Бразилії зросла до 110 людей кількість загиблих в результаті прориву дамби на залізорудній шахті компанії Vale. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що особи 71 жертви встановлені.

"Кількість загиблих на даний момент становить 110 осіб, особистості 71 з них встановлені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 238 осіб числяться зниклими без вісті.

Відомо, що найбільше постраждали люди, що проживають в цьому районі, а також гірники залізорудної шахти. Бразильська компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 99 жертв пригоди з проривом дамби.

РБК-Україна також писало, що у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро через сильну зливу стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.