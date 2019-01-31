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Число жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 99 людей

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 04:08
Число жертв прориву дамби в Бразилії зросла до 99 людей
Фото: прорив дамби в Бразилії (twitter.com/24_7seven)

Вже впізнали 57 осіб

В Бразилії зросла до 99 осіб кількість загиблих в результаті прориву дамби на залізорудній шахті компанії Vale. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Також 259 осіб залишаються зниклими без вісті після прориву греблі резервуара з відходами видобування корисних копалин на залізорудній шахті.

"На даний момент підтверджена загибель 99 людей. З них 57 тел вже упізнані", - повідомили рятувальні служби.

Відомо, що найбільше постраждали люди, що проживають в цьому районі, а також гірники залізнорудною шахти. Бразильська компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 тисяч доларів сім'ям загиблих.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро з-за сильної зливи стався зсув, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

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