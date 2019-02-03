Число жертв прориву дамби в Бразилії перевищила 120 чоловік

Ще 226 осіб вважаються зниклими безвісти

В Бразилии число людей, погибших в результате прорыва дамбы резервуара с отходами на железнорудной шахте, возросло до 121. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

По данным спасателей, еще 226 человек пропали без вести. В общей сложности 12 млн кубометров ила с железнорудной шахты залили площадь примерно 290 га из-за прорыва плотины.

Ранее бразильская компания Vale, которой принадлежала плотина, заявила, что пожертвует 100 тысяч долларов семьям погибших.

После инцидента задержали пять человек. Среди них два инженера, которые работали на подрядчика компании Vale, а также три работника самого предприятия. Их подозревают в мошенничестве - в частности, с выдачей бумаг, подтверждающих безопасность разрушенной плотины. Ордера на арест запросила прокуратура.

Напомним, 25 января 2019 сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности дамба разрушилась в бразильском муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи.