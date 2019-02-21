Число жертв пожежі в столиці Бангладеш зросло

Пожежні повідомляють про 69 загиблих

Число жертв пожара в Бангладеш в жилом здании в столице Дакке, резко возросло. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua Indonesia.

Как сообщает агентство в Twitter, на месте пожара найдено уже 69 тел. Причина пожара выясняется, поиски погибших и спострадавших продолжаются.

Местные власти сообщили BBC что утром в четверг, 21 февраля, огонь был взят под контроль. По словам начальника пожарной службы страны Али Ахмеда, пожар мог начаться из-за неисправности газового баллона, а затем огонь быстро распространился по зданию.

Местный новостной сайт BDNews24 добавил, что на первом этаже здания расположены магазины пластмасс, косметики и парфюмерии. На других этажах здания проживали несколько семей.



Старый район Чавкбазар в Дакке характерен очень узкими улицами, а жилые здания находятся всего в нескольких дюймах друг от друга.

Напомним, 18 февраля в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка - 2015, 2016 и 2017 годов рождения. Дом горел в течение двух часов, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Также 12 февраля в результате пожара в отеле Arpit Palace в Дели (Индия) погибли не менее 17 человек. Кроме того пожарные сообщили о трех пострадавших.