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Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Північній Македонії досягла 14

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Скоп'є, Четвер 09 вересня 2021 13:57
Кількість жертв пожежі в COVID-лікарні в Північній Македонії досягла 14 Фото: у Північній Македонії зросла кількість жертв пожежі (twitter.com/supportfromks)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті пожежі в COVID-лікарні в Північній Македонії загинули не менше 14 осіб. Інцидент стався в місті Тетово на північному заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що пожежа виникла в результаті вибуху модульного блоку. Пожежу загасили через дві години після вибуху кисневих балонів, які використовуються для лікування пацієнтів з COVID.

"Прокуратура розпорядилася провести розтин для впізнання тіл 14 осіб, загиблих в результаті пожежі, і ми з'ясовуємо, чи є ще загиблі. Деяким із загиблих буде потрібно аналіз ДНК, щоб визначити їх особистість. За попередньою інформацією, серед загиблих немає медперсоналу", - йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

Також повідомляється про постраждалих, але їх кількість не називається.

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