Кількість жертв потужних торнадо в США різко зросла. МЗС України висловило співчуття

Окремі штати США серйозно постраждали внаслідок декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Кентуккі - щонайменше 70 осіб загинули внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні;
Арканзас - повідомляють про двох загиблих й ще одну жертву в сусідньому від штату міста;
Теннессі - згідно з повідомленням від Агенства з надзвичайних ситуацій штату, внаслідок негоди загинули троє людей;
Іллінойс - через торнадо було зруйновано склад Amazon. Наразі рятувальники продовжують пошуки робітників, які на момент стихії перебували у будівлі. Щонайменше двоє загинули;
Міссурі - внаслідок негоди загинула 84-річна жінка, яка перебувала вдома. Наразі подробиці її смерті невідомі.
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття.
"Глибоко засмучений загибеллю людей та шкодою, заподіяною руйнівним торнадо в Кентуккі, США. Мої думки з усіма торкнулися цієї жахливої катастрофи. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - заявив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що штат Кентуккі США серйозно постраждав через руйнівну стихію.