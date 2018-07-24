Число жертв лісових пожеж біля Афін досягло 50

В одному з передмість Афін виявили тіла 26 загиблих

В результаті лісових пожеж в передмістях Афін (Греція) загинули не менше 50 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

Повідомляється, що біля міста Рафіна на схід від Афін виявили тіла 26 загиблих. Дану інформацію підтвердив заступник мера міста Георгіос Кокколіс. Крім того, за деякими даними, ще 70 людей госпіталізовані з опіками і отруєнням чадним газом.

Відзначимо, в Греції з початку місяця стоїть спекотна погода, а в останні дні температура повітря досягає +40.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців немає серед загиблих в результаті лісової пожежі в Греції. Напередодні на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Влада Греції ввела режим надзвичайного стану і вже запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією. Як заявив грецький прем'єр Алексіс Ціпрас, ситуація вийшла з-під контролю. З прибережної зони евакуювали людей по воді.