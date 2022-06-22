ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані

Новость на русском →
Київ, Середа 22 червня 2022 09:19
Число жертв-дітей війни в Україні збільшилося: офіційні дані Фото: від російського вторгнення в Україну постраждали вже 916 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 916 дітей. З яких 324 загинули, а 592 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 307,
  • Харківській - 175,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 54,
  • Херсонській - 52,
  • Миколаївській - 48,
  • Запорізькій - 30,
  • Сумській - 17.

Зокрема, вчора, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

Крім того, вчора через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

У відомстві додають, що через бомбардування та обстріли військами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від початку війни окупанти примусово вивезли до Росії понад 300 тисяч дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону
Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону