Число погибших в результате давки в Сеуле возросло

В результате давки во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи погибли 146 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Травмы получили 150.

ЧП произошло в узком переулке возле отеля «Гамильтон», по которому продвигалась толпа людей.

Представитель Национального противопожарного агентства Чхве Чхон Сик ранее сообщал, что врачи оказывают помощь по меньшей мере 60 пострадавшим, а число погибших может вырасти.

Некоторые местные СМИ ранее сообщали, что давка произошла после того, как большое количество людей бросились в бар Itaewon, услышав, что там побывала некая знаменитость.

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