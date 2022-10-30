Число погибших в результате давки в Сеуле возросло
Фото: медики на месте давки в Сеуле (twitter.com/KasulisK)
В результате давки во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи погибли 146 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Травмы получили 150.
ЧП произошло в узком переулке возле отеля «Гамильтон», по которому продвигалась толпа людей.
Представитель Национального противопожарного агентства Чхве Чхон Сик ранее сообщал, что врачи оказывают помощь по меньшей мере 60 пострадавшим, а число погибших может вырасти.
Некоторые местные СМИ ранее сообщали, что давка произошла после того, как большое количество людей бросились в бар Itaewon, услышав, что там побывала некая знаменитость.
Напомним, по первоначальной информации, спасатели выявили более сотни пострадавших "в состоянии остановки сердца". Отметим, в Южной Корее такая формулировка используется, пока информация о смерти не будет подтверждена официально.
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