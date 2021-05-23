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Число померлих від COVID-19 в Латинській Америці перевищило 1 млн осіб

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Неділя 23 травня 2021 08:47
Число померлих від COVID-19 в Латинській Америці перевищило 1 млн осіб Фото: у Латинській Америці від COVID-19 померло 1 млн осіб (Alfredo Lopez / Jam Media / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Число померлих від COVID-19 у Латинській Америці і Карибському басейні перевищило 1 мільйон осіб, Пандемія посилюється в тій частині світу, де найвищий рівень смертності на душу населення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, в травні 31% випадків смерті від COVID-19 у світі припав на Латинську Америку і Карибський басейн, де проживає всього 8,4% світового населення.

При падінні захворюваності в Європі, Азії та Північній Америці і незмінному рівні в Африці Південна Америка є єдиним регіоном, де нові інфекції швидко ростуть на душу населення. Хоча Індія в даний час також переживає одну з найгірших спалахів пандемії в світі.

Пандемія захлеснула недофінансовані системи охорони Здоров'я Латинської Америки, швидко поширившись по країнах, де багато людей змушені виживати і не можуть дозволити карантин.

Лікарі та епідеміологи кажуть, що пандемія коронавірусу зненацька застала непідготовлені уряди в минулому році, а її наслідки посилилися лідерами, які применшили її серйозність і не змогли забезпечити своєчасні поставки вакцини.

"Замість того, щоб готуватися до пандемії, ми зменшили небезпеку хвороби, заявивши, що тропічна спека нейтралізує вірус", - сказав доктор Франсіско Морено Санчес, керівник програми COVID-19 в одній з головних лікарень Мексики.

Нагадаємо, експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу. Це станеться через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.

Як повідомляло РБК-Україна, країни Євросоюзу оголосили про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією. Гроші підуть безпосередньо в Африку.

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