Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке превысило 1 млн человек

Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1 миллион человек, Пандемия усугубляется в той части мира, где самый высокий уровень смертности на душу населения.

По данным агентства, в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения.

При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где новые инфекции быстро растут на душу населения. Хотя Индия в настоящее время также переживает одну из худших вспышек пандемии в мире.

Пандемия захлестнула недофинансируемые системы здравоохранения Латинской Америки, быстро распространившись по странам, где многие люди вынуждены выживать и не могут позволить карантин.

Врачи и эпидемиологи говорят, что пандемия коронавируса застала врасплох неподготовленные правительства в прошлом году, а ее последствия усугубились лидерами, которые преуменьшили ее серьезность и не смогли обеспечить своевременные поставки вакцины.

"Вместо того, чтобы готовиться к пандемии, мы преуменьшили опасность болезни, заявив, что тропическая жара нейтрализует вирус", - сказал доктор Франсиско Морено Санчес, руководитель программы COVID-19 в одной из главных больниц Мексики.