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Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке превысило 1 млн человек

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Воскресенье 23 мая 2021 08:47
Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке превысило 1 млн человек Фото: в Латинской Америке от COVID-19 умерло 1 млн человек (Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило 1 миллион человек, Пандемия усугубляется в той части мира, где самый высокий уровень смертности на душу населения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает всего 8,4% мирового населения.

При падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где новые инфекции быстро растут на душу населения. Хотя Индия в настоящее время также переживает одну из худших вспышек пандемии в мире.

Пандемия захлестнула недофинансируемые системы здравоохранения Латинской Америки, быстро распространившись по странам, где многие люди вынуждены выживать и не могут позволить карантин.

Врачи и эпидемиологи говорят, что пандемия коронавируса застала врасплох неподготовленные правительства в прошлом году, а ее последствия усугубились лидерами, которые преуменьшили ее серьезность и не смогли обеспечить своевременные поставки вакцины.

"Вместо того, чтобы готовиться к пандемии, мы преуменьшили опасность болезни, заявив, что тропическая жара нейтрализует вирус", - сказал доктор Франсиско Морено Санчес, руководитель программы COVID-19 в одной из главных больниц Мексики.

Напомним, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что борьба с коронавирусом может затянуться по всему миру. Это произойдет из-за того, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.

Как сообщало РБК-Украина, страны Евросоюза объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

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