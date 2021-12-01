Кількість смертей через COVID-19 у світі знизилася за тиждень на 10%

Майже 3,8 млн людей заразилися коронавірусною інфекцією у світі за минулий тиждень, понад 47 тис.померли. Як повідомила в середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), кількість нових випадків інфікування залишилася на колишньому рівні в порівнянні з попередніми сімома днями, а число летальних випадків зменшилася на 10%.

В цілому кість випадків зараження залишилася цього тижня (22-28 листопада) незмінною, повідомляється про майже 3,8 млн підтверджених нових випадків, що аналогічно цифрам попереднього тижня.

"Разом з тим кількість нових смертей за минулі сім днів зменшилася на 10% у порівнянні з попереднім тижнем, надійшли повідомлення про 47,5 тис.померлих", - констатували в організації.

На Європу припадає 70% зафіксованих за тиждень випадків зараження і 61% смертей: відзначено приріст захворюваності на 7%, тоді як смертність знизилася на 2%. Значне зростання захворюваності зареєстровано в Африці (на 93%) і Західно-Тихоокеанському регіоні (на 24%).

Водночас істотно менше випадків зараження було на минулого тижня в Америці (на 24%) і Південно-Східній Азії (на 11%). Смертність зросла в Південно-Східній Азії (на 26%) і Африці (на 7%), але скоротилася в Америці (на 36%) і Східному Середземномор'ї (на 8%).

Згідно з наведеними в бюлетені даними, з 22 по 28 листопада у світі було виявлено 3 799 878 тих, що заразилися і 47 524 випадки смерті. Про найбільшу кількість інфікованих за тиждень повідомили США (464 800). Далі йдуть Німеччина (406 754), Великобританія (304 374), Росія (239 215) і Франція (190 402).