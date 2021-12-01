Число смертей из-за COVID-19 в мире снизилось за неделю на 10%

Почти 3,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 10%.

В целом число случаев заражения осталось на этой неделе (22-28 ноября) неизменным, сообщается о почти 3,8 млн подтвержденных новых случаев, что аналогично цифрам предшествующей недели.

"Вместе с тем число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей, поступили сообщения о 47,5 тыс. умерших", - констатировали в организации.

На Европу приходится 70% зафиксированных за неделю случаев заражения и 61% смертей: отмечен прирост заболеваемости на 7%, тогда как смертность снизилась на 2%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 93%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24%).

В то же время существенно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 24%) и Юго-Восточной Азии (на 11%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 26%) и Африке (на 7%), но сократилась в Америке (на 36%) и Восточном Средиземноморье (на 8%).

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 22 по 28 ноября в мире было выявлено 3 799 878 заразившихся и 47 524 случая смерти. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (464 800). Далее следуют Германия (406 754), Великобритания (304 374), Россия (239 215) и Франция (190 402).