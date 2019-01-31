Число випадків кору в Україні може знизитися у найближчі тижні

У 2019 спалах кору повинен піти на спад

В ближайшие недели число случаев кори будет снижаться. Об этом в материале РБК-Украина "Укол для иммунитета: как Минздрав намерен бороться со вспышкой кори в Украине" рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, профессор Ирина Колесникова.

Она прогнозирует, что вспышка кори в этом году должна пойти на спад.

"В этом году вспышка кори должна пойти на спад, потому что те, кто хотел сделать прививку, ее либо уже сделали или собираются это сделать в ближайшее время. Кроме того, те, кто этого не сделал и не хочет, во многих случаях уже переболели корью", - считает Колесникова.

Отмечается, что снижению уровня заболеваемости будут способствовать и весенние каникулы в школах: дети временно перестанут тесно общаться в коллективах, что прервет цепочку передачи заболевания. Но в прошлом году это не помогло, поскольку многие родители понадеялись, что корь пойдет на спад из-за того, что в январе-феврале многим другим детям были сделаны прививки.

"Но, к сожалению, вместо того, чтобы вакцинировать своих детей, и тем самым усилить и коллективный иммунитет, они этого не сделали, и, как следствие, число случаев заболевания корью вновь возросло. А если бы они сделали прививки во время весенних каникул, то шансы на спад были бы существеннее", - подчеркнула завкафедрой.

Вместе с тем практика показывает, что население не спешит вакцинироваться, пока корь "не придет к ним в регион".

"До этого времени люди думают, что мы все это придумали. Когда в Одесской области произошла вспышка кори, то родители стояли в очереди за прививками. Подобная ситуация сейчас отмечается в западных областях", - подчеркнул доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что в Украине с начала 2019 года зафиксировано почти 12 тысяч заболеваний корью.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.