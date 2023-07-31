Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 31 человека

"Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами", - рассказал он.

Лысак добавил, что с ранениями четверо детей.

"Такие последствия удара по Кривому Рогу на сейчас. Состояние большинства людей - удовлетворительное. Двое тяжелых", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Как рассказал глава Совета обороны г. Кривой Рог Александр Вилкул, в настоящее время 31 раненый, в том числе трое детей, двое погибших.

"Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек", - отметил он.

Обстрел Кривого Рога Днепропетровской области

В понедельник, 31 июля, российские войска выпустили две ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области, атаковав жилой дом и учебное заведение. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар по городу. Изначально сообщалось о 10 раненых и одном погибшем. Позже количество жертв возросло до двух, а раненых - до 25. Известно, что под завалами могут находиться 5-7 человек.