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Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 31 человека

Фото: из-за обстрела Кривого Рога Днепропетровской области 31 июля ранен 31 человек (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Кривого Рога в понедельник, 31 июля, пострадал уже 31 человек. Среди раненых - четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами", - рассказал он.

 

Лысак добавил, что с ранениями четверо детей.

"Такие последствия удара по Кривому Рогу на сейчас. Состояние большинства людей - удовлетворительное. Двое тяжелых", - добавил глава ОВА.

Обновлено. Как рассказал глава Совета обороны г. Кривой Рог Александр Вилкул, в настоящее время 31 раненый, в том числе трое детей, двое погибших.

"Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек", - отметил он.

Обстрел Кривого Рога Днепропетровской области

В понедельник, 31 июля, российские войска выпустили две ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области, атаковав жилой дом и учебное заведение. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на ракетный удар по городу. Изначально сообщалось о 10 раненых и одном погибшем. Позже количество жертв возросло до двух, а раненых - до 25. Известно, что под завалами могут находиться 5-7 человек.

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Кривой Рог