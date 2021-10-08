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Кількість постраждалих після землетрусу в Японії зросла

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Японія, П'ятниця 08 жовтня 2021 03:40
Кількість постраждалих після землетрусу в Японії зросла Фото: в Японії стався потужний землетрус (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 5,9 в столичному регіоні Японії зросла до 32. Транспортний рух частково відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Більшість постраждалих отримали забої і садна в результаті падінь під час підземних поштовхів, проте три людини отримали серйозні травми.

Найбільше число постраждалих (по 11 осіб) припадає на сусідні з Токіо префектури Сайтама і Тіба.

До теперішнього часу рух на більшості залізничних гілок столичного регіону і гілок метро відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про землетрус на півдні Хорватії, магнітуда підземних поштовхів склала 5,1.

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