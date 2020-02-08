Кількість постраждалих при стрілянині в Таїланді перевищила 30

Кількість постраждалих в результаті стрілянини в торговому центрі в Таїланді перевищила 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Тайського агентства новин в Twitter.

За даними Міністерства охорони здоров'я Таїланду, в результаті стрілянини в торговому центрі Terminal 21 північно-східного міста Корат, яку влаштував озброєний військовослужбовець, постраждала щонайменше 31 людина.

Зазначається, що четверо постраждали перебувають у важкому стані. Наразі вважаються загиблими 20 осіб.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що в торговому центрі почалася спецоперація. Наразі правоохоронці виводять з будівлі всіх відвідувачів. Впродовж години територію торгового центру покинули близько тисячі людей. Нападник досі не затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в торговому центрі в Таїланді загинули щонайменше 20 осіб. Правоохоронці попросили місцеві телеканали припинити трансляції з Корату через підготовку до штурму будівлі.

Як відомо, сьогодні у таїландському місті Корат озброєний військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі Terminal 21. Військовий застрелив свого командувача та двох солдатів, після чого вирушив до торгового центру, де відкрив вогонь по відвідувачам.

Крім того, правоохоронцям вдалося встановити особу військового, що влаштував стрілянину в торговому центрі в Таїланді. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.