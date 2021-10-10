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Кількість постраждалих у смертельній ДТП з маршруткою під Одесою зросла

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Одеса, Неділя 10 жовтня 2021 09:44
Кількість постраждалих у смертельній ДТП з маршруткою під Одесою зросла Фото: смертельна ДТП під Одесою (od.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кількість постраждалих у смертельній ДТП з маршруткою біля Одеси зросла до дев'яти осіб. Всі вони госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері поблизу села Дачне Одеського району на трасі Київ - Одеса в результаті зіткнення вантажного автомобіля і маршрутного автобуса загинули 2 особи і 9 постраждали.

Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

За даними поліції, вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус, який їхав попереду неї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в смертельній ДТП під Одесою загинули дві особи і шестеро постраждали.

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