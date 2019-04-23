Кількість загиблих через терактів на Шрі-Ланці зросла

Кількість загиблих в результаті терактів на Шрі-Ланці зросла до 321 людей. Про це повідомляє News First.

У результаті атак постраждали близько 520 людей. Влада Шрі-Ланки заявила, що вибухи, які влаштували терористи в пасхальну неділю в християнських храмах, а також в готелях та інших місцях країни, є відповіддю на недавній теракт в Новій Зеландії.

Зазначимо, поліція затримала 40 осіб після терактів на Шрі-Ланці, які стались 21 квітня. Зокрема повідомляється, що після атак був затриманий громадянин Сирії. Його затримали після допиту підозрюваних з числа місцевих жителів.

Нагадаємо, за словами представника шрі-ланкійської національної лікарні, серед жертв були громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії та Бангладеш. Українців серед загиблих і постраждалих немає. Раніше повідомлялося, що про можливі теракти на Шрі-Ланці розвідувальні служби Індії та США кілька разів попереджали владу країни.

РБК-Україна писало, що на Шрі-Ланці сталось 9 вибухів. На даний момент жодна з екстремістських угруповань не взяла на себе відповідальність за вибухи. Однак, влада звинувачує терористів екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman.