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Число загиблих при стрілянині в мечетях у Новій Зеландії досягло 27

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 08:26
Число загиблих при стрілянині в мечетях у Новій Зеландії досягло 27
Фото: місце стреьбы в Новій Зеландії (twitter.com/SirJadeja)

Також відомо про 30 постраждалих при стрілянині в Новій Зеландії

Число загиблих при стрілянині в двох мечетях в Крайстчерчі (Нова Зеландія) досягло 27 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що на даний момент відомо про не менше 27 загиблих і 30 поранених. Зазначимо, у момент нападу в мечетях в Лінвуді і на Дінс-авеню перебували кілька сотень парафіян. Невідомі зі зброєю влаштували стрілянину відразу після п'ятничної молитви.

Відзначимо, за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою. На напад його підштовхнув теракт, здійснений радикальними ісламістами в 2017 році в Стокгольмі, коли загинули п'ятеро людей і 14 були поранені. Крім того, він знімав розстріл в мечеті на відео і транслював його онлайн протягом 17 хвилин.

Також відомо про чотирьох затриманих - трьох чоловіків і одну жінку. З ними працюють слідчі.

Нагадаємо, за даними очевидців, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися в своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закрито, також скасовано прийом в лікарні.

 

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