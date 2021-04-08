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Число летальних випадків від COVID може зрости. Названа причина

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 12:50
Число летальних випадків від COVID може зрости. Названа причина Фото: число летальних випадків від COVID може зрости (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська розповіла, що число летальних випадків від COVID в Україні може зрости. Кількість смертельних випадків залежить від числа важких випадків захворювання.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна.

Мухарська звернула увагу, що рівень смертності також залежить від регіону.

"Тут у залежності від регіону. У деяких регіонах, наприклад, у західних, де вже кілька тижнів дотримуються локдауну, ситуація більш-менш стабілізується, і має таку тенденцію до зменшення захворюваності, в тому числі й смертності", - зазначила екс-заступник голови головного санлікаря.

Вона зазначила, що з ростом захворюваності зростає і кількість летальних випадків.

"Треба розуміти, що кількість смертельних випадків залежить від того, скільки у нас важких випадків. Є таке певне співвідношення: чим більше хворих, тим більше важких форм, і далі в цьому ланцюжку чим більше важких, тим більше смертей. Якщо буде рости загальна захворюваність, у тому числі з важкими формами, то може рости й кількість, на жаль, смертельних випадків", - підкреслила Мухарська.

Нагадаємо, в Україні за 31 березня підтвердили 421 летальний випадок від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.

Попередній антирекорд був зафіксований днем раніше - тоді від COVID-19 померли 407 осіб.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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