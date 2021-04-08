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Число летальных случаев от COVID может возрасти. Названа причина

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 12:50
Число летальных случаев от COVID может возрасти. Названа причина Фото: число летальных случаев от COVID может возрасти (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская рассказала, что число летальных случаев от COVID в Украине может возрасти. Количество смертельных случаев зависит от числа тяжелых случаев заболевания.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

Мухарская обратила внимание, что уровень смертности также зависит от региона.

"Здесь в зависимости от региона. В некоторых регионах, например, в западных, где уже несколько недель придерживаются локдауна, ситуация более-менее стабилизируется, и имеет такую ​​тенденцию к уменьшению заболеваемости, в том числе и смертности", - отметила экс-замглавы главного санврача.

Она отметила, что с ростом заболеваемости возрастает и количество летальных случаев.

"Надо понимать, что количество смертельных случаев зависит от того, сколько у нас тяжелых случаев. Есть такое определенное соотношение: чем больше больных, тем больше тяжелых форм, и дальше в этой цепочке чем больше тяжелых, тем больше смертей. Если будет расти общая заболеваемость, в том числе с тяжелыми формами, то может расти и количество, к сожалению, смертельных случаев", - подчеркнула Мухарская.

Напомним, в Украине за 31 марта подтвердили 421 летальный случай от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее - тогда от COVID-19 умерли 407 человек.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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