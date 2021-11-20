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Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 18 тисяч осіб

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Україна, Субота 20 листопада 2021 08:13
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 18 тисяч осіб Фото: число випадків COVID-19 в Україні за 19 листопада впало до 18,2 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 19 листопада, зафіксовано 18 250 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (20 050 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 осіб; летальних випадків - 664, одужали - 21 979 осіб.

За останню добу в Україні проведено 99 130 тестів.

Як наголошується в повідомленні, 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не отримали жодної дози щеплення.

Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 18 тисяч осіб

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 322 308 осіб;
  • одужало - 2 748 500 осіб;
  • летальних випадків - 80 895;
  • проведено ПЛР-тестувань - 15 511 371.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності COVID-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.

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