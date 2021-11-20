Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу заразилися 18 тисяч осіб
В Україні за минулу добу, 19 листопада, зафіксовано 18 250 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (20 050 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 594 осіб; летальних випадків - 664, одужали - 21 979 осіб.
За останню добу в Україні проведено 99 130 тестів.
Як наголошується в повідомленні, 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не отримали жодної дози щеплення.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 322 308 осіб;
- одужало - 2 748 500 осіб;
- летальних випадків - 80 895;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 511 371.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності COVID-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.