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Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 08:13
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 19 ноября упало до 18,2 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человек; летальных случаев - 664, выздоровели - 21 979 человек.

За последние сутки в Украине проведено 99 130 тестов.

Как отмечается в сообщении, 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 322 308 человек;
  • выздоровело - 2 748 500 человек;
  • летальных исходов - 80 895;
  • проведено ПЦР-тестирований - 15 511 371.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.

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