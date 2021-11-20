Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 18 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18 250 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20 050 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 594 человек; летальных случаев - 664, выздоровели - 21 979 человек.
За последние сутки в Украине проведено 99 130 тестов.
Как отмечается в сообщении, 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 322 308 человек;
- выздоровело - 2 748 500 человек;
- летальных исходов - 80 895;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 511 371.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.