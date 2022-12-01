Чиновница Черновицкой ОВА помогала уклонистам бежать из Украины

Чиновница Черновицкой ОВА вносила сведения в систему "Путь" о разрешении на выезд военнообязанным мужчинам призывного возраста. По данным следствия, было установлено более 50 фактов выезда мужчин за пределы Украины под предлогом ввоза гуманитарной помощи.

Фото: в Черновицкой ОВА чиновница помогала уклонистам (gp.gov.ua)

Ей сообщили о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также несанкционированных действий с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах. За что чиновнице грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

С целью изъятия необходимых документов и другой информации, продолжаются санкционированные обыски на территории Черновицкой области.