RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чиновница Черновицкой ОВА помогала уклонистам бежать из Украины

Фото: в Черновицкой ОВА чиновница помогала уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили чиновницу Черновицкой ОВО в том, что она помогала незаконно переправляться военнообязанным за границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Чиновница Черновицкой ОВА вносила сведения в систему "Путь" о разрешении на выезд военнообязанным мужчинам призывного возраста. По данным следствия, было установлено более 50 фактов выезда мужчин за пределы Украины под предлогом ввоза гуманитарной помощи.

Фото: в Черновицкой ОВА чиновница помогала уклонистам (gp.gov.ua)

Ей сообщили о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также несанкционированных действий с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах. За что чиновнице грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

С целью изъятия необходимых документов и другой информации, продолжаются санкционированные обыски на территории Черновицкой области.

Напомним, что на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами.

Ранее мы писали об уклонисте на Закарпатье, собиравшемся форсировать Тису.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая областьЧерновцы