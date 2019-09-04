Посадовців Київської митниці звинувачують у нанесенні збитків державі

Ілюстративне фото (facebook.com/TupalskiySergei)

Посадовці нанесли державі збитків на понад 5 млн гривень

Правоохоронці викрили посадовців Київської митниці на зловживаннях при переміщенні товарів через кордон, в результаті чого державі було нанесено збитків на понад 5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України у Facebook.

За даними правоохоронців, чиновники за попередньою змовою зі службовцями одного з підприємств Київської області у період з 2017 по 2018 рік користуючись службовим положенням порушували порядок переміщення товарів через митний кордон України.

"Вони, зокрема, забезпечили незаконні операції з вивезення відходів гартцинку та окису цинку, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ, за межі митної території України з приховуванням від митного контролю. Оборудка здійснювалась шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, підроблених документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті оборудок підприємство отримало бюджетне відшкодування ПДВ в розмірі понад 5 млн гривень, чим спричинило збитки державі.

Наразі правоохоронці здійснюють обшуки за місцем проживання причетних до протиправної діяльності в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

"Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР проводили обшуки на Волинській митниці через схеми з імпортом авто. За даними слідства, в результаті протиправної діяльності податківців та конвертаційної було завдано збитків державі на 190 млн гривень.