Чиновники в Миколаївській області закупили для шкіл неякісних е-підручників на 16 млн гривень

Упродовж 2017- 2019 років директор одного з Департаментів ОДА, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди на отримання послуг. А саме доступ до платформи cepвісів електронної школи та до використання підручників і посібників в електронному вигляді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Виявилося, що відповідно до офіційної документації прийняті послуги не відповідали технічним вимогам і функціональним даним.

Не перевіривши ці дані, посадовці підписали документи та перерахували кошти з бюджету.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі. Посібники у електронному вигляді були позбавлені функціоналу - не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, що було заявлено у вимогах під час придбання, а являли собою скановані варіанти підручників.

Внаслідок таких дій фігурантів бюджету області завдані збитки майже на 16 млн грн.

Чиновникам оголосили підозри за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Керівникові приватного товариства - за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.