Чиновникам на прифронтовых и освобожденных территориях вдвое поднимут зарплаты

Кабинет министров внес изменения в постановление об расходах на оплату труда работников местных государственных администраций. Фонд оплаты труда может быть увеличен вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 21 ноября 2023 г. №1223.
Документом установлено, что местные государственные администрации, относящиеся к территориям восстановления и/или относящиеся к территориям, на которых ведутся (велись) боевые действия, могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% утвержденного в государственном бюджете Украины.
Согласно постановлению правительства от 18 июля 2023 г. № 731, территориальная громада относится к территории восстановления при наличии хотя бы одного из следующих критериев:
Список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия либо временно оккупированных Российской Федерацией утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Актуальный перечень от 22 сентября 2023 года размещен на сайте ведомства.