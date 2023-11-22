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Чиновникам на прифронтовых и освобожденных территориях вдвое поднимут зарплаты

Фото: Зарплаты чиновникам на прифронтовых и освобожденных территориях увеличат в 2 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление об расходах на оплату труда работников местных государственных администраций. Фонд оплаты труда может быть увеличен вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 21 ноября 2023 г. №1223.

Документом установлено, что местные государственные администрации, относящиеся к территориям восстановления и/или относящиеся к территориям, на которых ведутся (велись) боевые действия, могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% утвержденного в государственном бюджете Украины.

Территории восстановления

Согласно постановлению правительства от 18 июля 2023 г. № 731, территориальная громада относится к территории восстановления при наличии хотя бы одного из следующих критериев:

  • 1) на территории территориальной громады происходили боевые действия;
  • 2) территория территориальной громады или ее часть была временно оккупирована;
  • 3) на территории территориальной громады имеются разрушения объектов критической и социальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда вследствие ведения боевых действий и/или обстрелов;
  • 4) территория территориальной громады характеризуется значительным перемещением населения в другие регионы и/или другие государства и резким ухудшением уровня социально-экономического развития.

Территории, на которых ведутся боевые действия.

Список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия либо временно оккупированных Российской Федерацией утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Актуальный перечень от 22 сентября 2023 года размещен на сайте ведомства.

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