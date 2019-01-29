Чиновника Служби автодорог звинуватили у розтраті 4 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справу передали до суду

Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області за фактом завдання збитків державному бюджету на суму 4 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ) у Facebook.

Слідство встановило, що посадовець, діючи від імені Служби, всупереч вимогам Бюджетного кодексу України провів фінансово незабезпечені тендери на виконання будівельних робіт, та підписав акти про їх виконання, завідомо знаючи про неможливість їх оплатити через відсутність коштів на рахунках Служби автомобільних доріг в Київській області.

Користуючись штучно створеною заборгованістю підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 млн гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). За вчинене правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

За фактами аналогічних зловживань посадових осіб Укравтодору, що спричинили збитки на загальну суму понад 200 млн грн, продовжується перевірка у 15 областях України.

РБК-Україна писало, що прокуратура Івано-Франківської області вручила повідомлення про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 105 млн гривень.