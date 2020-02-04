Посадовця Секретаріату Кабміну затримали на хабарі у 2,5 млн гривень

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйони гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

"Керівника Управління затримано безпосередньо під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 2 мільйони гривень в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання відносно нього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції, йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чиновника Фонду державного майна судитимуть за зловживання впливом і хабар у 30 тис. доларів. Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування за фактом зловживання впливом і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів регіонального відділення Фонду держмайна по Харківській, Донецькій та Луганській областях. До суду направлено обвинувальний висновок.