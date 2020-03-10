Новий голова апарату Білого дому превентивно відправився на карантин

Новий голова апарату Білого дому Марк Мідовз помістив себе на карантин після можливого контакту з зараженою коронавірусом людиною. Про це повідомляє Business Insider Nordic.

У самого чиновника симптомів коронавірусу немає.

"На минулих вихідних Мідовза сповістили, що 12 днів тому, на Конференції консервативних політичних дій, він, можливо, контактував з людиною, чиї аналізи на COVID-19 виявилися позитивними", - йдеться у повідомленні.

Згадана конференція консерваторів відбулася у кінці лютого.

Нагадаємо, в США губернатор штату Орегон Кейт Браун оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації на тлі побоювань щодо поширення нового коронавірусу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має погоджений та чітко налаштований план боротьби з новим коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп підписав