Чиновник Генштабу застосував зброю в спальному районі Києва, - Резніков

"За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", - написав Резніков.

За його словами, вже створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - зазначив Резніков.

Ім'я посадовця та інших подробиць міністр оборони не надав.

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