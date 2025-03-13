Действующий механизм ПСО угрожает финансовой стабильности газового рынка, - эксперт

Эксперт отметил, что в нынешних условиях государство должно решить несколько критически важных задач, в частности обеспечить своевременное финансирование закупки импортного газа в условиях дефицита.

"Перед правительством будет стоять несколько трудных задач: найти деньги, найти эти деньги вовремя и создать механизм, который убедит партнеров, что эти деньги будут возвращены", - сказал он.

По его словам, нынешний механизм льготных поставок не позволяет собрать достаточно средств, чтобы гарантировать возврат займов, которые Украина будет привлекать на закупку газа перед следующим отопительным сезоном.

"Возложенные на "Нафтогаз" спецобязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отражают рыночной ситуации и не позволяют собрать достаточно денег, чтобы вернуть то, что мы собираемся занять на покупку газа", - подчеркнул эксперт.

Ранее источники ExPro в Группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины сообщили, что правительство планирует привлечь ПАО "Укрнафта" к механизму льготных поставок. Ряд экспертов ожидают, что этот шаг позволит избежать рисков дефицита газа, уменьшить рыночные дисбалансы и улучшить финансовую ситуацию участников рынка.

Ранее отмечалось, что для улучшения ситуации с газом в Украине нужно обеспечить рыночные условия на газовом рынке.