Фактор Индии. Как Европа покупает "отмытую нефть" и финансирует военную машину Путина

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Российская нефть для Индии: основные цифры

Партнерство Индии и России имеет глубокие корни. Во время холодной войны Индия заняла позицию неприсоединения, отказавшись от усилий по сдерживанию коммунизма в Азии. За это была награждена потоком оружия и оборонных технологий из Москвы.

После распада СССР российская сторона по-прежнему остается крупнейшим поставщиком оружия, а также деталей, необходимых для запасов советской техники. Индия обеспокоена территориальными претензиями Китая и его влиянием в регионе, поэтому рассчитывает, что дружба с Россией сдержит амбиции Пекина.

Не менее важным фактором является нефть. На июльской встрече индийский премьер Нарендра Моди хвалил Владимира Путина за то, что поставки нефти позволили сдержать цены. Эта тема обсуждалась и спустя месяц во время визита в Украину. На тот момент Индия обогнала Китай и стала крупнейшим импортером российской нефти, но отрицала политическую подоплеку такого роста.

"Существует нефтяная стратегия покупки нефти. Существует рыночная стратегия покупки нефти", - говорил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Фото: Владимир Путин и Нарендра Моди (GettyImages)

Это объяснение в лучшем случае неполное, а в худшем - неискреннее. Поскольку продажа нефти дает Путину спасательный круг для финансирования войны против Украины. "Вы можете остановить Путина и остановить его экономику", - заявил после встречи с Моди президент Владимир Зеленский, имея в виду помощь с прекращением войны через отказ от российской нефти.

За счет импорта Индия покрывает около 85% потребностей. Страна замыкает топ-3 по объемам потребления и занимает второе место в мире по импорту. Еще в 2021 году она закупала по 4,2 млн баррелей в сутки, из которых 24% приходилось на Иран, 16% на Саудовскую Аравию, 10% на США и всего 2% на Россию. К середине 2024 года совокупный объем вырос до 4,8 млн баррелей в сутки, а доля РФ достигла 41%. Очевидно, что резкий рост был обусловлен ценой.

После российского вторжения в Украину западные страны ввели запрет на морские поставки нефти. Однако Индия и другие страны не планировали участвовать в эмбарго. В декабре 2022-го страны G7 объявили о ценовом потолке в размере 60 долларов за баррель. И этот предел фактически позволил Индии нарастить импорт по скидке.

С падением цены только за первый год поставки выросли почти в 13 раз с менее чем 2,5 млрд в 2021-2022 до более 31 млрд долларов в 2022-2023. Дальше тенденция усилилась и в 2023-2024 закупки выросли примерно до 140 млрд долларов. Эффект экономии за два годе (если бы Индия не диверсифицировала бы поставки) оценивается от 13 до 25 млрд долларов.

Фото: крупнейший в мире НПЗ компании Reliance является одним из главных покупателей российской сырой нефти (ril.com)

Увеличение закупок оказала существенное влияние на экспорт очищенных нефтепродуктов. В 2023 году страна поставила топлива на 86 млрд долларов, что сделало ее вторым по величине экспортером в мире.

Главным бенефициаром стал холдинг Reliance Industries Limited с крупнейшим комплексом НПЗ в Джамнагаре, штат Гуджарат. Вторым крупным нефтеперерабатывающим заводом, который получает выгоду от дешевой российской нефти, является Nayara Energy (49,1% принадлежит "Роснефти"). Обе компании имеют срочные контракты, тогда как государственные НПЗ покупают нефть на спотовом рынке. Это свидетельствует о том, что Reliance и Nayara имеют более тесные отношения с российскими поставщиками.

За первые четыре месяца 2024 года экспорт очищенных нефтепродуктов оценивался в более чем 70 млрд или около 210 млрд долларов в годовом выражении. И несмотря на нефтяное эмбарго, основными потребителями стали страны Евросоюза, США и Великобритания. Таким образом, продажа нефти в Индию напрямую или через "теневой флот" танкеров позволил России обойти санкции.

Как Европа косвенно финансирует военную машину Путина

Закупками "отмытого топлива" в Индии европейские страны финансируют российскую войну в Украину. Об этом предупреждает отчет, подготовленный аналитическим Центром исследования демократии (CSD, София, Болгария).

Согласно отчету, энергетические санкции против России терпят неудачу из-за "вопиющих лазеек". Которые были намеренно оставлены, так как страны "Большой семерки" боялись чрезмерного скачка цен на энергоносители. Индия своим шансом воспользовалась, за первые 8 месяцев 2024 года нарастив поставки российской нефти еще на 13%, достигнув отметки 27 млрд евро. За этот же период 72% импорта сырой нефти прибыло на "теневых" танкерах с сомнительной или недостаточной страховкой.

В этом году Европейский Союз получил 13% морского дизельного и авиационного топлива из Индии (на 20% больше, чем в прошлом году). А импорт с трех основных индийских НПЗ, которые работают на сырой нефти из РФ, увеличился на 58%.

По факту, это полностью законно. Однако рост происходит несмотря на попытки ЕС и союзников по G7 сохранить ценовой потолок и запретить прямой импорт, по крайней мере, большей части российской нефти в блок. И это показывает, насколько неэффективными эти санкции оказались спустя два года после их введения.

Кроме того, Индия, которая в качестве главного поставщика топлива сменила Саудовскую Аравию, в этом году также начала принимать российские грузы через подсанкционные танкеры.

"Разрешая третьим странам, таким как Индия и Турция, реэкспортировать нефтепродукты, которые производятся из российской нефти… ЕС дает Кремлю возможность заменить потерянный рынок в Европе", - говорит старший аналитик CSD Мартин Владимиров.

Фото: один из подсанкционных танкеров "теневого флота", который помогает России обходить потолок цены на нефть (marinetraffic.com)

Брюссель хорошо знает о лазейках, которые позволяют легально покупать топливо российского происхождения, если оно перерабатывается в третьих странах. Но свежие данные иллюстрируют, что в попытке урезать доходы Кремля, в том числе на войну против Украины, Евросоюз все равно продолжает финансировать Москву.

"Дополнительные доходы смогли покрыть огромные расходы на военные действия в Украине", - добавил Владимиров.

Дополнительные деньги - это долгожданное облегчение для Путина, которому нужны средства для поддержки бюджета в условиях нестабильного рубля и увеличения военных расходов на фоне замедления экономики и высокой инфляции.

Как говорится в отчете, европейские платежи за "отмытые" в Индии нефтепродукты заметно выросли. Невозможно точно доказать, сколько топлива российского производства НПЗ продали в Европу. Но так как заводы в значительной степени зависят от Москвы, часть в любом случае поставляется в ЕС. По состоянию на август три индийских НПЗ экспортировали 6,7 млн тонн нефти в европейские страны. Что принесло 5,4 млрд евро доходов от продажи нефти.

По данным CSD, в этом году "теневые" танкеры доставили почти три четверти сырой нефти из России в Индию. Хотя ранее страна отказывалась принимать подсанкционные суда. Одно из них - танкер Legacy - продолжает курсировать после того, как в июне попало под ограничения Брюсселя. С тех пор танкер доставил свыше 200 000 тонн нефти на комплекс в Джамнагаре.

Эти суда, как правило, старые и представляют огромную экологическую опасность. Недавнее расследование Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев, когда танкеры из "теневого флота" оставляли за собой масштабные нефтяные пятна.

"Теневой флот" также позволяет России сокращать расходы на фрахт и продавать нефть выше ценового предела. Несмотря на скидку, средняя цена марки Urals в этом году составляла 70 долларов за баррель, что на 10 долларов превышает потолок. Это помогло российской экономике пережить военные вызовы.

С начала 2024 года экспорт нефти и газа из России принес 180 млрд долларов. Это больше, чем запланированные на 2025-й военные расходы, которые установлены в размере 145 млрд долларов.

Как пишет Politico, Европейская комиссия и компании Reliance и Nayara не ответили на запросы прокомментировать ситуацию.

Если Евросоюз действительно хочет подорвать военные усилия Путина в Украине, он должен запретить поставки с индийских заводов, которые наращивают закупки в России. А также запретить операции с теми НПЗ, которые хотя бы частично принадлежат российским компаниям, считает Владимиров.

Но его выводы встречают сопротивление внутри блока. В настоящее время Брюссель готовит 15-й пакет санкций, который преимущественно сосредоточен на мерах против "теневого флота". На прошлой неделе послы провалили согласование. По данным Sky News, против выступили две страны, одна из них - Словакия, которая хочет сохранить возможность поставлять дизельное топливо и другие нефтепродуктов, полученных на своем НПЗ из российской нефти. К обсуждению пакета должны вернуться позже.

"То, что Индия принимает подсанкционные танкеры - неприемлемо. Но что мы можем с этим поделать?", - заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

При подготовке текста использовались публикация Politico, аналитические материалы Национального бюро азиатских исследований (NBR, Сиэтл, США) и Центра исследования демократии (София, Болгария).