Действующая модель льготных поставок не позволяет "Нафтогазу" обеспечить стабильный импорт газа, - нардеп

Следующий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора Украины из-за финансовых проблем "Нафтогаза" и растущих потребностей в импортном газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко.

По его словам, главный вопрос сейчас - где взять средства для закупки необходимых объемов импорта.

"Ключевой вопрос по "Нафтогазу" - это импорт денег, где они возьмут деньги, чтобы закупить дополнительный импорт, которого крайне нужно будет. По разным оценкам 2-3 миллиарда", - отметил депутат.

По его словам, баланс газа на следующий отопительный сезон еще нужно тщательно проверять, ведь растет потребление газа из-за расширения частной газовой генерации.

"Баланс будет проверять. Очень интересный момент, что баланс будет такой плавающий, поскольку у нас растет объемы распределенной этой генерации - газовой-частной", - пояснил Кучеренко.

Также он обратил внимание на новый проект постановления правительства, который предусматривает изменения в механизме льготных поставок. Он ожидает, что это решение повлияет на рыночную цену газа.

По мнению Кучеренко, ключевая проблема сейчас - финансово-экономическая нестабильность участников рынка. Нардеп подчеркнул, что именно от условий на рынке будет зависеть стабильность прохождения следующего отопительного сезона.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности (ПСО) по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не соответствуют рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.