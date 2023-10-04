С чем ВСУ заходят в пятый месяц наступления и есть ли угрозы от "Вагнера 2.0": обзор фронта

При подготовке материала использовались: заявления официальных военных спикеров, представителей власти и командования, аналитические данные американского Института изучения войны (ISW) и проекта DeepState, а также комментарии экспертов для РБК-Украина.

Игра мышцами. Что готовит Россия на Лимано-Купянской оси

После некоторого затишья противник возобновил штурмы на Лимано-Купянской оси. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, россияне пытаются идти на прорыв, но Силы обороны отражают атаки.

"Он (враг, - ред.) получил потери и отошел, отказался от наступательных действий", – комментировал он один из эпизодов.

Зедсь активно применяется российская авиация, а количество ежедневных обстрелов уже перевалило за 500. В районе Синьковки под Купянском неудачно пытались улучшить тактическое положение, в Серебрянском лесничестве под Лиманом традиционно горячо, но противник редко решается на штурмы.

"Потому что туда зашли бойцы бригады Нацгвардии "Азов". Россияне к ним относятся с уважением и осторожностью, так как знают, что получат настолько жесткий отпор, что от них мало что останется", – рассказал РБК-Украина военный эксперт, полковник Владислав Селезнев.

На всей Лимано-Купянской оси нет ни одного спокойного участка. Вероятно, из-за очередного обострения накануне президент Владимир Зеленский приехал в расположение бригад на этом направлении.

Владимир Зеленский посетил расположение бригад на Лимано-Купянской оси (фото president.gov.ua)

Ситуация следующая – на восток перебросили 25-ю российскую армию, личным составом она укомплектована где-то на 80%, техникой и вооружением – наполовину. И должна она заменить изрядно потрепанные 1-ю Таманскую и 4-ю Кантемировскую дивизии, говорит Селезнев.

"С другой стороны, 25-я армия будет наступать. Украинская разведка сообщает: враг делает проходы в своих минных полях и подтягивает бронетехнику к линии столкновения. Обычно такое делают перед атаками или контратаками, поэтому враг наготове. Я уверен, он попытается надавить, чтобы выйти к реке Оскол и захватить восточную часть Купянска с целью выстроить оборону вдоль левого берега на оккупированной части Харьковской области", – отметил он.

По его словам, в Белгороде до сих пор сидит так называемая "военно-гражданская администрация Харьковской области", и россияне еще не расстались с надеждой взять под контроль весь регион.

"Удастся ли им это? Я ставлю на наши Силы обороны. Но нужно понимать, что успех нашей армии напрямую зависит от ресурсов. Если их достаточно для контратак и освобождения территорий, то эти процессы продолжатся. Если ресурсы ограниченны, то, соответственно, и наши возможности будут ограничены отражением вражеских атак", – добавил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что оккупанты бьют по мостам и траспортной инфрастуктуре.

"Враг демонстрирует намерение перейти к каким-то наступательным действиям на востоке. Расчет на конец осени - начало зимы или, возможно, раньше. Поэтому нам тоже придется принимать решение о переходе в активную оборону. Если мы говорим о войне на истощение, то истощать и уничтожать врага в больших количествах эффективно именно в активной обороне", – подчеркнул он в беседе с изданием.

ВСУ давят под Бахмутом, но противник не спешит уходить

На востоке продолжается украинское наступление на южных подступах к Бахмуту. После освобождения сел Клещиевка и Андреевка бои развернулись вдоль железной дороги, на некоторых участках ее удалось пройти, а на восток от Андреевки – занять более выгодные позиции.

Россияне отвечают переброской резервов и контратаками. По данным аналитиков DeepState, на прошлой неделе началась настоящая "мясорубка". Несмотря на частичный отход врага от железной дороги, потери велики и данный район усеян телами.

Восточнее Андреевки под Бахмутом началась настоящая "мясорубка" (фото t.me/DeepStateUA)

На северном фланге Силы обороны застряли на подступах к селу Берховка, освобождение которого позволило бы занять прилегающие высоты. А без этого невозможно полуокружение города, деоккупацию которого недавно обещал Владимир Зеленский.

"Враг понимает необходимость северного фланга вблизи Бахмута, поскольку его потеря может привести не только к огневому, а реальному полуокружению. Конечно, противнику будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы", – отметил Илья Евлаш.

Россияне только в самом городе сосредоточили 10 000 военных, и говорить о том, что они собираются покидать Бахмут, пока не приходится. В том числе потому, что не прекращаются попытки вернуть утраченные позиции на южном фланге, подчеркнул Александр Мусиенко.

Сейчас Силы обороны двигаются в сторону Т0513, чтобы перерезать один из путей снабжения российской группировки в Бахмуте. О частичном огневом контроле над дорогой из оккупированной Горловки сообщалось еще на прошлой неделе.

Эксперт Владислав Селезнев говорит, что после того, как российская пропаганда в течение 10-месячной кампании "перегревала" аудиторию Бахмутом, потерять его ­– не вариант. Тем более перед тем, как наверняка в ноябре Владимир Путин объявит о выдвижении на следующий срок.

По мнению эксперта, на сегодня нет оснований полагать, что действия по освобождению Бахмута могут ускориться.

"В целом на Бахмутском направлении сосредоточено около 50 000 россиян и немалое количество ресурсов. Конечно, здесь не настолько мощная фортификационная сеть, как "линия Суровикина" на юге, ее просто не успели построить. Враг постоянно контратакует, поэтому говорить о том, что ситуация в ближайшей перспективе коренным образом изменится, пожалуй, не стоит", – объяснил он РБК-Украина.

Южный фронт: РФ строит железную дорогу и готовится к битве за Токмак

На юге в Запорожской области в центре внимания остаются два села – Новопрокоповка и Вербовое. Но как заявил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, противник давит по всей линии от Авдеевки до Работино, а количество боестолкновений почти удвоилось.

Представитель Нацгвардии Николай Уршалович сообщал об успехах на юге благодаря штурмовикам 15-й бригады оперативного назначения, которые выдавливают россиян и закрепляются на новых рубежах.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили о продвижении к северо-западу от Работино, а украинский проект DeepState – об отражении российской контратаке возле Новопрокоповки и боях в районе Вербового. В сети все чаще появляются видео, подтверждающие преодоление бетонных пирамидок "линии Суровикина". Правда, лишь местами, о полном прорыве речи не идет.

По заявлению оккупантов, началось строительство железнодорожной ветки из Ростова-на-Дону в Мелитополь через Мариуполь и Бердянск. То есть примерно в 60 километрах от линии фронта.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: противник подстраховывается на случай потери Токмака. Несколькими днями ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский назвал его задачей-минимум нынешнего контрнаступления.

"Россияне готовят плацдарм для обороны на случай, если наши силы прорвутся и возьмут Токмак. Они рассматривают сценарий перехода к оборонительным действиям из района Мелитополя", – считает Александр Мусиенко.

Владислав Селезнев напоминает: это война ресурсов, и сторона, которая в полной мере и вовремя обеспечивает себя, имеет преимущество на поле боя. Как только украинские силы подойдут к Токмаку, то возьмут узел на железной дороге из Крыма под огневой контроль. Поэтому оккупанты спешат с новой веткой ближе к побережью Азовского моря. Технически это выполнимо, поскольку у них есть многотысячные железнодорожные войска.

"Есть информация, что они готовятся навести мост через Кальмиус для железной дороги, есть проект более широкой автомобильной дороги на юге Донецкой области. В принципе враг повторяет крымскую тактику. Трасса "Таврида" – это точно не про туристов на курортах, это про военную логистику, чтобы в кратчайшие сроки перемещать грузы между Керчью и Севастополем", – добавил Селезнев.

"Вагнер 2.0". Почему наемников снова бросили на войну и каковы угрозы

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" спустя четыре месяца снова зашли на восток Украины. После ликвидации главаря Евгения Пригожина лагеря в Беларуси расформировают, часть боевиков уехала в Африку, остальных возвращают на войну.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует. Тем временем в ISW обратили внимание на поручение Путина одному из бывших главарей "Вагнера" набирать "добровольцев" и на сведения о том, что 25-летний сын Пригожина якобы ведет переговоры о переходе наемников в Росгвардию.

Предполагается, что "вагнеровцам" не придется подписывать контракты с минобороны, они сохранят название, символику, командование и принципы своей работы. На основе этого аналитики пересматривают оценки и допускают, что "Вагнер" может стать серьезной угрозой. Но не все.

После ликвидации Евгения Пригожина "вагнеровцы" вряд ли восстановят боеспособность, которая была при нем (фото росСМИ)

"Если говорить о "Вагнере 2.0", то на оккупированных территориях Украины находятся от 4 до 5 тысяч. Их объединяют с подразделениями других ЧВК, например, "Шторм Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" и так далее на разных направлениях. Это те, кому не нашлось места в Африке, и кто пошел на войну зарабатывать деньги", – рассказал РБК-Украина Александр Мусиенко.

Владислав Селезнев тоже сомневается в большой угрозе от остатков "вагнеровцев".

"Я не думаю, что "Вагнер" сохранился как явление после ликвидации Пригожина. Способны ли эти остатки действовать так же эффективно, как при нем? Мой ответ – нет. Нет соответствующего обеспечения, и вряд ли преемники Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина смогут организовать боевую деятельность на высоком уровне. Ключевое преимущество "Вагнера" было в заключенных, которых десятками тысяч отправляли на "мясные штурмы". И вряд ли ту систему подчинения и формирования ударных группировок удастся воссоздать в других штурмовых отрядах", ­– объяснил эксперт.

ЧФ России терпит"функциональное поражение". Что это такое

Украина перехватила инициативу на морском фронте, не имея собственного военно-морского флота в классическом понимании. Благодаря вылазкам спецназа, ракетным ударам, воздушным и морским дронам российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности ни в Севастополе, ни в Новороссийске, ни в открытом море.

Удары по военным объектам в Крыму активизировались в августе, с тех пор были поражены системы ПВО С-400, большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе, другие суда получили повреждения, а кульминацией стало уничтожение штаба Черноморского флота РФ с высокопоставленными офицерами.

Комментируя украинское наступление на юге, младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи на форуме в Варшаве отметил, что Украина добивается важных успехов не на суше.

"Посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море. Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", – заявил он.

Под функциональным поражением имеется в виду, что Россия в полной мере не может использовать свой флот, объясняет Александр Мусиенко.

"Они не могут высадить десант, взять в осаду наши порты и установить полноценную блокаду, не могут обстреливать наше побережье и применять корабли для огневой поддержки. Вся роль российского флота сведена к тому, что время от времени они запускают ракеты "Калибр" и иногда выходят с патрулированием. Но опять же, только в нейтральных водах севернее Босфора. Вот в принципе и все", – резюмировал директор Центра военно-правовых исследований.