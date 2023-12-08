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Снегопад, и снова эти проклятые пробки! Как не стать агрессивным и больным по дороге на работу или домой

Снегопад и пробки - как избежать стресса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ірина Сандул

Во время сильных снегопадов транспорт в городах обычно часами стоит в пробках. Если снега слишком много, его не успевают убирать. Поэтому водители оказываются в снеговой ловушке. Застревание в пробках провоцирует приступы агрессии и может привести к так называемому синдрому дорожного стресса.

О синдроме дорожного стресса и как от него уберечься, рассказывает РБК-Украина.

При написании материала использованы следующие источники: ResearchGate, ScienceDirect.

Что такое синдром дорожного стресса

Синдромом дорожного стресса (traffic stress syndrome) ученые называют физические и психологические последствия для здоровья, обусловленные дорожным движением.

Причины развития этого синдрома - совокупное влияние дорожного шума, загрязненного выхлопными газами воздуха, риска ДТП и т.д. При длительном стоянии в пробках влияние указанных факторов возрастает в разы.

Cиндром дорожного стресса может привести к головной боли, усталости, тревожности, панике, злобе и даже учащенному сердцебиению. Может снижаться концентрация внимания, а это - причина аварий.

Агрессия водителей и пассажиров в пробках обусловлена тем, что они не контролируют и никак не могут повлиять на ситуацию.

В основном "дорожный" стресс проходит, как только человек доезжает до места назначения. Но нередко негативные последствия неудачной поездки, в частности раздражительность, не исчезают, и человек срывается на коллегах или близких людях.

Кроме того, специалисты Американской ассоциации сердца (AHA) установили, что длительное влияние любого стресса может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения артериального давления. Стрессовый дорожный синдром - не исключение.

Берем ситуацию под контроль

Просто бросить все свои дела, стать отшельником и сидеть дома - точно не выход.

Прежде всего следует попытаться скорректировать факторы риска.

Если из прогноза погоды вы знаете, что будет снегопад, подумайте о том, не лучше ли поехать на метро или пройти какое-то расстояние пешком.

Если говорить о более кардинальных мерах, то можно сменить место работы, то есть найти такую, которая расположена недалеко от дома. Тем более, исследователи обнаружили, что люди, живущие возле работы и добирающиеся на нее пешком, имеют и более низкий уровень стресса, и меньшую массу тела.

Можно попробовать договориться о гибком графике, если формат работы это позволяет.

Однако если эти варианты не подходят и все же придется садиться за руль или в наземный транспорт, гоните прочь раздражение.

Прежде всего выйдите из дома заранее. Если вы едете вечером, отнеситесь к пробке как к вынужденной паузе после рабочего дня. Включите музыку, подкаст или аудиокнигу. Попрактикуйте дыхательные упражнения. Наконец, полюбуйтесь зимним пейзажем. Сохраняйте спокойствие.

Закончатся и снегопад, и пробка. А нервная система должна быть в норме.

Ранее мы писали, к какой проблеме приводит постоянный стресс и как себе помочь.

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