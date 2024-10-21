Чем важна крупнейшая шахта возле Покровска и почему на нее нацелилась РФ

С наступлением на Покровск российские оккупанты приближаются к ключевой шахте на Донбассе. И это создает угрозу для жизненно важной украинской сталелитейной промышленности.

РБК-Украина рассказывает, что известно о шахте, о которой на прошлой неделе писали ведущие западные СМИ.

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Чем наступление на Покровск грозит экономике Украины

По состоянию на середину октября российские войска подошли примерно на 10 км к Покровску. К западу от него находится шахта, которая добывает особый вид каменного угля. Он используется для производства кокса - важнейшего элемента в сталелитейном производстве. Которое в свою очередь по объемам поступлений валюты в страну уступает только сельскому хозяйству.

Согласно торговым данным, экспорт металла составил почти 2 млрд долларов за 8 месяцев 2024 года. Это деньги, необходимые для поддержки Украины на плаву на фоне двух с половиной лет полномасштабного вторжения России, пишет Reuters.

По словам президента Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, потеря шахтоуправления "Покровское" - единственного внутреннего источника коксующегося угля - может привести к падению производства стали.

"Мы можем производить до 7,5 млн тонн стали к концу года, а в следующем году - видеть рост производства до более чем 10 млн. Но если потеряем Покровск, то упадем до 2-3 млн тонн", - цитирует его агентство.

Фото: захват шахтоуправление "Покровское" может привести к падению производства стали (metinvest.media)

В прошлом году в Украине произвели около 3,5 млн кокса, говорит глава коксохимической ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт. "Мы не знаем, где взять уголь, если Покровск будет захвачен. Его трудно импортировать, сегодня не так просто завозить его по морю", - добавил он.

Поскольку черноморские порты в основном ориентированы на экспорт, из-за военных рисков сложно будет импортировать значительные объемы угля. Наиболее вероятными альтернативными источниками поставок могут быть США и страны Африки, включая ЮАР, подчеркивает Каленков.

Некоторые производители стали уже делают запасы. Как говорится в заявлении "АрселорМиттал Кривой Рог", предприятие сохраняет высокие запасы, а дефицит угля восполняется импортным сырьем. Источник Reuters сообщил, что производители надеются найти источники коксового угля в других регионах Украины, но импорт может стать неизбежным, что увеличит себестоимость стали.

В январе-августе 2024 года Украина произвела 4,3 млн тонн стального проката. Две трети было экспортировано, из этого объема 72% пришлось на страны ЕС.

Отметим, кокс - это твердый пористый продукт, который получают путем коксования каменного угля при температурах 950 - 1100 °С без доступа кислорода в течение 14-18 часов. Основное отличие коксового угля от энергетического - способность плавиться и спекаться в плотную массу. Кокс является наиболее распространенным твердым топливом, который используется для выплавки чугуна в доменных печах.

Что известно о шахте возле Покровска

Частное акционерное общество "Шахтоуправления "Покровское" (ранее известное как ОАО "Угольная компания "Шахта "Красноармейская-Западная № 1") - большое горнопромышленное предприятие в Донецкой области. Крупнейшая шахта и флагман угольной промышленности Украины. С марта 2021 года контрольный пакет акций принадлежит компании "Метинвест".

Эта шахта также является одним из крупнейших в Восточной Европе предприятий по добыче коксующегося угля. Промышленные запасы составляют более 200 млн тонн, а срок разработки - более 40 лет.

Фото: шахта является крупнейшей и одной из самых современных (wikipedia.org)

За 25 лет было добыто более 100 млн тонн угля. До полномасштабной войны здесь работали до 10 тысяч человек, а добывали до 8 млн тонн угля в год. Шахта обеспечивала рабочими местами пятую часть населения Покровска. Производство угля за 2023-й составило 5,6 тонн.

Сейчас на шахте 6 тысяч человек, около тысячи мобилизованы в ВСУ. Линия фронта неизбежно приближается, большинство людей уехало из города, поэтому значительно уменьшилось и количество работников.

Как пишет "ОстроВ", некоторые шахтеры переехали в населенные пункты Днепропетровской области - такие, как Межевая, Терновка, Петропавловка, Павлоград и в села на границе Донецкой области. Но многие остались в Покровске, который по несколько раз в сутки страдает от обстрелов.

Жители города часто без света, воды и газа, поскольку коммунальные коммуникации периодически страдают от повреждений. Комендантский час длится большую часть суток, государственные учреждения выехали их Покровска. Не работают сетевые супермаркеты, банки, логистические службы, учебные и медицинские учреждения.

Подробнее о ситуации в городе - читайте в репортаже РБК-Украина.

На прошлой неделе военная администрация призвала эвакуироваться тех, кто еще остается в Покровске. В этом осенне-зимнем периоде здесь не будет отопления, оккупанты уничтожают город как в свое время Бахмут и Авдеевку. Начальник ГВА Сергей Добряк предупреждает местных: если видите, что устанавливают "зубы драконы", нужно выезжать, потому что будет опасно.

Почему Россия пытается захватить шахту

В поле зрения российских оккупантов не только Покровск как стратегический узел. Жемчужина в короне Покровска - огромная шахта в 15 минутах езды на юго-запад прямо за поселком Удачное, пишет The Economist. В сентябре здесь были первые жертвы, когда в результате обстрела погибли две женщины.

Покровская шахта - далеко не старый советский реликт. Она принадлежит компании "Метинвест", которая также владела двумя металлургическими заводами в Мариуполе и коксохимическим заводов в Авдеевке, который был разрушен обстрелами в прошлом году.

Широко распространено мнение, что атака на эти объекты, помимо подрыва украинской экономики, имеет дополнительную цель - месть владельцу Ринату Ахметову, который до 2014 года был ключевым политическим и экономическим игроком на Донбассе и в Украине.

По словам аналитика Андрея Бузарова, чтобы задушить остатки сталелитейной промышленности, россиянам даже не нужно захватывать шахту. По мере продвижения они попытаются обесточить ее и взять под огневой контроль пути, по которым уголь идет на запад на металлургические заводы.

До начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года сталь составляла треть украинского экспорта. С тех пор экономика сократилась на треть. В случае потери Покровска и шахты производство стали может сократиться еще вдвое. И россияне об этом знают, отмечает издание.

В интервью для Forbes в сентябре CEO "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказал, что не может оценивать военные риски. Работников стимулируют выезжать на восток Днепропетровской области, чтобы работать вахтовым методом. "Мы верим в ВСУ, хотя у нас действительно есть "план Б". Даже если потеряем Покровск, мы не остановимся. Можем закупать уголь у ДТЭК, в Польше и у наших шахт в США, а также импортировать кокс. Это не будет безболезненным и станет ударом по украинской экономике", - добавил он.

При подготовке текста использовались: информация из открытых источников, публикации Reuters, The Economist, "ОстроВ", данные сайта "Шахтоуправление "Покровское", интервью CEO "Метинвеста" Юрия Рыженкова для Forbes.