Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис

Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна и остальной сельскохозяйственной продукции. Переговоры по этому вопросу продолжались в Варшаве два дня – 17 и 18 апреля. К вечеру вторника стало известно, что транзит возобновится в ночь с четверга на пятницу. Об этом по итогу переговоров сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко на совместном с польскими коллегами брифинге.

"В результате переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", – сказала она.

На сегодняшний день транзит украинского продовольствия идет через Словакию, Венгрию и возобновится через Польшу (с 21 апреля). Тогда как импорт в эти страны все еще временно запрещен.

В переговорах в Варшаве кроме Свириденко участвовал глава Минагрополитики Николай Сольский и торговый представитель Тарас Качка. Основной задачей было именно возобновление транзита, который Польша прекратила с 15 апреля.

Правительство в Варшаве ввело временный запрет на поставку с/х продуктов из Украины, аргументируя тем, что большая часть транзитного зерна оседала на внутреннем рынке Польши. В результате цена на него снизилась, спрос на польское зерно упал и фермеры оказались под угрозой убытков.

Кроме того, в министерстве развития технологий Польши сообщили, что в продукции из Украины, в том числе в пшенице, обнаружены пестициды. "В связи с этим в целях защиты жизни и здоровья людей было принято решение издать постановление (о запрете ввоза - ред.)", – отмечалось в сообщении.

По информации РБК-Украина, вначале Варшава предложила Киеву сократить поставки своей продукции. Однако затем без отдельных консультаций ввела ограничения. Министр Сольский фактически подтвердил, что свое решение Польша приняла без предупреждения украинской стороны. По его словам, от Польши действительно было предложение о сокращении украинского экспорта.

"Такие решения (о сокращение экспорта, - ред.) были наработаны, но, как вы видите, в пятницу вечером все поменялось и вылилось в решение, о котором мы все слышали (о запрете ввоза - ред.)", – сказал Сольский.

Вслед за Польшей решение о запрете поставок украинских продуктов приняла Венгрия, но транзит сохранила. Будапешт объяснил это заботой о собственных фермерах, которые, как и польские производители, столкнулись с конкуренцией на рынке. Кроме того, в Венгрии заявили, что обнаружили в украинской кукурузе токсины и ГМО.

Импорт зерна и некоторых других товаров с 19 апреля запретила и Словакия. В Братиславе заявили о претензиях к партии пшеницы, в которой якобы обнаружили остатки гербицидов, и к орехам, где нашли афлатоксины (органическое соединение, которое опасно для здоровья человека).

Ограничения собрались вводить Румыния и Болгария, также под предлогом заботы о собственных производителях, которые начали выходить на акции протеста.

Почему ввели запрет

Из всего объема поставок украинской с/х продукции в Европу через сухопутную границу и Дунай большая часть идет через Румынию. При этом 90% поставок – транзитные. Польша занимает второе место – 10%, половина из которых предназначена для польского потребителя, половина – это транзит. Венгрия – 5-6%. Словакия – 1,5%.

Есть три причины, по которым Польша ввела запрет на импорт и транзит украинских товаров. Первая заключается в том, что Польша действительно столкнулась с переизбытком украинского продовольствия, которое оставалось на внутреннем рынке. Это привело к снижению цен на зерно и, соответственно, к уменьшению доходов фермеров.

Волнения из-за увеличения потока товаров из Украины в Польше возникли еще прошлым летом. Недовольства были и в Румынии. В январе текущего года акции фермеров в некоторых польских городах возобновились. Еврокомиссия, понимая проблему, решила оказать финансовую поддержку агросектору страны.

Первый пакет такой помощи в размере 56 млн евро для Польши, Болгарии и Румынии был выделен в марте. Однако ситуацию это не успокоило. Из-за недовольства фермеров ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. И вот буквально на днях, сразу после введения запрета украинской продукции Польшей, Венгрией и Словакией, Еврокомиссия начала рассматривать вопрос о выделение второго пакета помощи странам, где отмечен приток украинских товаров. А потому получение финансовой поддержки от ЕК для этих стран также стало поводом ужесточить ограничительные меры.

И третья причина, но не менее важная – политическая. В Польше и Словакии осенью текущего года пройдут парламентские выборы. Именно для поднятия рейтингов власти в этих странах решили использовать ситуацию с транзитом и импортом украинской сельхозпродукции.

"Это политическое решение в тех странах, где скоро выборы или есть определенные проблемы с рейтингами. Они (политики - ред.) таким образом заигрывают с электоратом", – сказал собеседник во власти, знакомый с ситуацией.

С политическим заявлением о запрете украинской продукции в Польше сразу после принятия решения правительством выступил лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Он сказал, что такая мера необходима для защиты польских фермеров, которым угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской сельхозпродукции.

"Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти – защищать интересы своих граждан", - заявил лидер партии, которая в последнее время стала терять популярность.

Если ПиС не наберет достаточного числа голосов, то правительство Матиуша Моровецкого уйдет в отставку. Министр Сольский также отметил политический подтекст в процессе переговоров. "Очевидно, что есть определенный момент, который был причиной принятия такого решения. Я думаю, он настолько очевиден, что его бессмысленно лишний раз обсуждать. Думаю, каждый журналист знает, что в этом году должно произойти в Польше (выборы в парламент - ред.). Понятно, что это не могло не влиять на переговоры, которые проходили и проходят”, - сказал Сольский, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Как будет проходить транзит

С пятницы 21 апреля транзит украинских товаров по территории Польши будет проходить в режиме особого контроля. Чтобы украинское зерно не оседало в Польше, Варшава предложила выработать двусторонний механизм контроля. О нем рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. "Предварительно мы договорились, что с двух сторон будет по одной компании, которые будут торговать зерном и нести ответственность, чтобы зерно проезжало (транзитом – ред.) через Польшу", – сказал посол.

"Коридором солидарности", который был установлен весной прошлого года, чтобы увеличить транзит украинских товаров по суше в условиях блокирования морских поставок, воспользовались частные объединения. По словам посла, вместо того, чтобы переправлять товар транзитом в другие страны, они продавали его в Польше.

"Больше 80% транзитного зерна осталось в Польше и производители сейчас под угрозой банкротства", – отметил Цихоцкий.

Украина же никак не может влиять или контролировать перемещение товаров по территории Польши. Поэтому в итоге договорились применять другой механизм. Польская сторона будет отслеживать грузы с помощью специальной электронной системой. К тому же в первую неделю после возобновления транзита может быть организовано сопровождение перевозок местной таможенной службой.

Также Польша запретит переадресацию транзитного товара на польского покупателя (это позволено нормами ЕС), и таким образом оседание транзита в стране сократится.

Переговоры продлятся в Брюсселе

После открытия транзита через Польшу Украина будет решать следующую проблему – возобновление импорта сельхозпродукции. В среду, 19 апреля, в Брюсселе пройдут переговоры руководства Еврокомиссии с представителями правительств пяти стран, которые ввели запрет на импорт или заявили об этом (Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Болгария). Переговоры пройдут с участием торгпреда Украины Тараса Качки.

Польша 15 апреля временно запретила импорт украинской продукции по 17 позициям: сахар, сухой корм, семена, хмель, лен и конопля, овощи и фрукты (сырые и переработанные), вина, почти все виды мяса, молоко и молокопродукты, яйца и алкоголь. Формальная причина – претензии к качеству товаров. По этой же причине аналогичный запрет на импорт ввела Словакия и Венгрия.

Все это идет вразрез европейским законам. По правилам ЕС, члены организации не могут самостоятельно применять торговые ограничения такого рода – это исключительная компетенция Еврокомиссии. В ЕК назвали действия этих трех стран неприемлемыми.

"Мы приветствуем это заявление (об открытии транзита - ред.) как первый шаг к разрешению сложившейся ситуации. Однако мы не меняем нашей позиции, что односторонние действия (по запрету импорта - ред.) неприемлемы", - заявила представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

В Украине не исключают, что претензии к качеству товаров надуманы. По словам Сольского, до сих пор Украине не получала никаких претензий по поводу качества продукции от покупателей. При этом он допускает, что некоторые партии зерна в условиях проблем с поставками могут быть повреждены, но подобное в практике международных перевозок не редкость. "90% примеров замечаний по качеству зерна было по одной основной причине – это простаивание (груза - ред.) неделями или месяцами", – сказал министр.

Он отметил, что в некоторых случаях зерно до портов доставлялось от нескольких недель до 2 месяцев. "Когда зерно два месяца находится в вагонах особенно при перепадах температуры … то к любому зерну, украинскому, польскому, американскому будут вопросы по качеству", – уверен министр.

Пока убытки от ограничений со стороны западных соседей Украины еще не подсчитаны. По словам Сольского, они могут составлять сотни миллионов гривен в месячном измерении. Их размер будет зависеть от того, насколько долго будут действовать ограничений.