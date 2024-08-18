Чем опасна дифтерия и как уберечь себя от нее: ответ Минздрава

Дифтерия является серьезной инфекционной болезнью, которая поражает слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, а осложнения могут касаться сердца, нервной системы и почек. Инфекция передается через кашель, чихание, поцелуи, контакт с загрязненными поверхностями и зараженные продукты либо воду. Можно заболеть как от больного человека, так и от носителя инфекции.

В Украине в 2022 году было зафиксировано 2 случая, а в 2023 и первой половине 2024 года - по одному случаю. Без вакцинации почти 20% больных могут умереть, даже при наличии лечения, поэтому вакцинация является критически важной. Вакцинированные переносят болезнь легче.

Прививки против дифтерии включены в Календарь профилактических прививок и проводятся бесплатно. Детям делают прививки в 2, 4 и 6 месяцев, с ревакцинацией в 18 месяцев, 6 и 16 лет, а далее каждые 10 лет.

Взрослые, у которых нет сведений о прививках, также должны вакцинироваться. Врач определит график бесплатной вакцинации, чтобы через семь месяцев завершить курс в три дозы. Если вы контактировали с больным дифтерией, срочно получите прививку, независимо от вашего статуса вакцинации, и придерживайтесь гигиенических правил: мойте руки, проветривайте помещение и дезинфицируйте предметы.

Симптомы дифтерии включают:

серые или белые пленки на миндалинах и горле;

боль в горле;

охриплость;

"лающий" кашель;

увеличение лимфоузлов;

отек шеи;

затрудненное дыхание;

выделения из носа;

лихорадка;

озноб;

слабость.

Осложнения могут быть серьезными, включая проблемы с дыханием, сердцем и нервной системой. Больные нуждаются в немедленной госпитализации, даже при легком течении. Лечение включает противодифтерийные сыворотки и антибактериальную терапию.