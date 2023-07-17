Чем кассетные боеприпасы важны для наступления ВСУ: объяснение эксперта

По его словам, Украина и Россия активно используют так называемые кассетные боеприпасы еще с начала войны в 2014 году.

"Возможно, западные боеприпасы такого типа могут быть более эффективными, чем советского образца, которые применяются сейчас. И это, вероятно, будет иметь значение для нашей армии во время ведения наступательных действий, для того чтобы "выкуривать" пехоту противника с укрепленных позиций, с окопов", - рассказал он.

По мнению эксперта, кассетные боеприпасы еще более эффективны для ведения обороны - когда противник наступает, то есть использует свои наземные части и подразделения в более или менее плотных боевых порядках.

"Тогда кассетные боеприпасы наиболее эффективны, они наносят значимое поражение. То есть прежде всего они эффективны против пехоты, которая находится либо вне укрытия на открытой местности, либо в укрытиях открытого типа, либо в легкобронированной технике, поражаемой этими боеприпасами", - добавил Машовец.

Эксперт уточнил, что они также будут использоваться для поражения не бронированной военной техники, имеющей ключевое значение, например, систем ПВО противника, его ПУ ракетных войск и артиллерии, а также для того, чтобы наносить поражение войскам противника, которые занимают узлы и опорные пункты в системе обороны, на позициях открытого типа.

"Я думаю, что Штаты хотят подготовить Украину к переговорному процессу, который, возможно, планируется на осень-зиму", - объяснил он.

По его словам, это касается вопроса, что именно будет на столе переговоров.

"Одно дело, когда россияне успешно закончат свою стратегическую оборонную операцию и удержат те территории, которые они сейчас оккупируют, и с этим выйдут на переговоры. И другое дело, когда Украина где-то добьется какого-то успеха и освободит какую-то часть территорий или все", - констатировал Машовец.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно США объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 800 млн долларов, в который вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения. По мнению президента США Джо Байдена, кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, должны помочь ВСУ остановить продвижение россиян и обеспечить успех контрнаступления.