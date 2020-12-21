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Чилі вводить заборону на в'їзд іноземцям, які нещодавно відвували Британію

Автор: Андрій Козловський

Уряд Чилі заборонив в'їзд у країну всім іноземцям-нерезидентам, які перебували у Великобританії протягом останніх 14 днів. Таке рішення прийняли через виявлення нового штаму коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, заборона для всіх іноземців, які побували в Британії, набуде чинності опівночі у вівторок, 22 грудня. Вона триватиме в Чилі два тижні.

Відзначимо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

Крім того, у МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади.

У зв'язку з цим ряд країн Європи вже заборонили авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.

Також РБК-Україна писало, що новий вид коронавірусу, виявлено також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни посилити контроль.

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