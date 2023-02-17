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В Чили обнаружили бомбу вблизи посольства США

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Сантьяго, Пятница 17 февраля 2023 15:54
В Чили обнаружили бомбу вблизи посольства США Фото: В Чили обнаружили бомбу вблизи посольства США(pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 февраля, в столице Чили Сантьяго выявили бомбу рядом с высоткой Millenium Las Condes, расположенной примерно в 300 метрах от здания посольства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 Horas.

Столичная прокуратура подтвердила, что в здании Millenium Las Condes выявили бомбу. На данный момент в районе инцидента работают правоохранители, чтобы найти, ответственных за установку взрывного устройства.

По данным прокуратуры, после работы специальных групп удалось установить наличие взрывного устройства, которое не сработало.

Прокуратура поручила провести необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

На данный момент нет никакой информации о рассылке брошюр или указаний от ответственных лиц.

Напомним, ранее в Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки.

Кроме того, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

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