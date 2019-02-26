У Чилі сталися 4 землетруси

Інформації про постраждалих і руйнування немає

В Чили сегодня, 26 февраля, произошли 4 землетрясений магнитудой от 4,4 до 5,3. Это следует из данных Геологической службы США (USGS), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Как сообщается, 4 отдельные землетрясения в Чили произошли в результате столкновения тектонических плит в Тихом океане.

Так, землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у центрального побережья Чили, северо-западнее города Кокимбо.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло на глубине 9,6 км, что обычно может вызывать обеспокоенность.

Остальные землетрясения были зафиксированы на уровне 4,9, 4,6 и 4,4 балла - произошли на глубине 49,8 км, 38,6 км и 107,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 22 февраля на востоке Эквадора, в 115 километрах к юго-востоку от города Палора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

Также сообщалось, что на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао.