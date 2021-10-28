Чикаго загрожує зникнення: що відомо

Часті опади і посуха провокують різкі коливання рівня води у місцевій однойменній річці Чикаго, а також в озері Мічиган, тим самим завдаючи серйозної шкоди місту. Не допомагають навіть шлюзи, контролюючі рівень води в озері і річці.

Взимку минулого року річка Чикаго вийшла з берегів і спровокувала аварійне відключення електрики.

"Найбільший ризик полягає в тому, що зміни клімату вплинуть на рівень води, з яким вже не впорається інфраструктура міста, його берегові лінії і будинки", - заявив доцент школи навколишнього середовища та сталого розвитку Мічиганського університету Дрю Гроунволд.

Більш того, за його словами, небезпека стоїть і перед іншими містами навколо озера.

На зміцнення берегової лінії Чикаго інженерний корпус армії США з минулого року вже витратив 500 мільйонів доларів.