Уволят ли со службы, если у военного родился третий ребенок: ответ юриста

Мужчины, у которых на содержании трое несовершеннолетних детей и больше, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но, является ли рождение третьего ребенка основанием для демобилизации военного?
РБК-Украина узнало ответ на этот вопрос у юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Артема Бродюка.
В условиях военного положения в Украине вопрос увольнения военнослужащих регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения является наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые находятся на содержании военнослужащего.
Юрист отмечает, что сам факт беременности жены не приравнивается к наличию третьего ребенка и не является основанием для увольнения с военной службы.
"Подтвердить документально наличие троих детей можно, только предоставив свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнослужащего", – отмечает Артем Бродюк.
По его словам, если жена беременна третьим ребенком, то это означает, что у военнослужащего пока только два ребенка на иждивении, поэтому в увольнении ему будет отказано – он не имеет права на увольнение до момента рождения ребенка.
После рождения третьего ребенка военнослужащий может воспользоваться своим правом на увольнение с воинской службы, предусмотренным действующим законодательством Украины. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие отцовство, а также убедиться в отсутствии задолженности по уплате алиментов. Важно помнить, что совокупный размер задолженности не должен превышать сумму платежей за три месяца.
Военнослужащим, которые планируют воспользоваться правом на увольнение при наличии трех и более детей, следует внимательно следить за изменениями в законодательстве и заранее подготовить необходимые документы. Консультации с юристами и ответственными лицами в военных частях могут помочь избежать недоразумений и обеспечить своевременное увольнение.
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