Уволят ли со службы, если у военного родился третий ребенок: ответ юриста

Можно ли уволиться со службы, когда жена еще беременна третьим ребенком

В условиях военного положения в Украине вопрос увольнения военнослужащих регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Одним из оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения является наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые находятся на содержании военнослужащего.

Юрист отмечает, что сам факт беременности жены не приравнивается к наличию третьего ребенка и не является основанием для увольнения с военной службы.

"Подтвердить документально наличие троих детей можно, только предоставив свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнослужащего", – отмечает Артем Бродюк.

По его словам, если жена беременна третьим ребенком, то это означает, что у военнослужащего пока только два ребенка на иждивении, поэтому в увольнении ему будет отказано – он не имеет права на увольнение до момента рождения ребенка.

Как уволиться со службы после рождения ребенка

После рождения третьего ребенка военнослужащий может воспользоваться своим правом на увольнение с воинской службы, предусмотренным действующим законодательством Украины. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие отцовство, а также убедиться в отсутствии задолженности по уплате алиментов. Важно помнить, что совокупный размер задолженности не должен превышать сумму платежей за три месяца.

Военнослужащим, которые планируют воспользоваться правом на увольнение при наличии трех и более детей, следует внимательно следить за изменениями в законодательстве и заранее подготовить необходимые документы. Консультации с юристами и ответственными лицами в военных частях могут помочь избежать недоразумений и обеспечить своевременное увольнение.