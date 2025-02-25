Будет ли расти курс доллара: прогноз на ближайшее время

Как отмечается в обзоре, НБУ на прошлой неделе почти удвоил интервенции, чтобы удовлетворить возросший спрос на иностранную валюту, но это имело очень ограниченное влияние на курс гривны.

Аналитики считают, что резкий рост спроса на валюту на межбанковском рынке от клиентов банков (юрлиц), вероятно, был обусловлен покупкой значительных объемов валюты государственными учреждениями. Это могли быть оплаты по оборонным контрактам или для закупки газа.

"Поэтому мы предполагаем, что такой скачок покупки валюты во вторник был ситуативным и этот фактор не будет регулярным", - говорится в обзоре.

Однако и без учета одноразового фактора спрос на валюту оставался достаточно высоким.

"Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс гривны даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы", - считают аналитики.