Снимут ли Трампа с президентских выборов в США после решения суда Колорадо

Попытки Дональда Трампа разными способами перевернуть в свою пользу результаты президентских выборов в США 2020 года, на которых он уступил Джо Байдену, до сих пор преследуют экс-президента. И окажут большое влияние уже на нынешнюю президентскую кампанию, в которой он попытается взять у Байдена реванш.

Трамп пытался вырвать победу на выборах-2020 разными способами: от давления на местные власти с целью найти для себя "дополнительные" голоса уже после их подсчета – и до выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне накануне окончательного оформления победы Байдена, что в итоге закончилось кровопролитным штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

По мотивам тех событий в США развиваются многочисленные уголовные производства и судебные процессы. Но вчерашнее решение суда Колорадо – это первый конкретный и законченный кейс, который непосредственно влияет на нынешнюю президентскую кампанию Трампа.

Что решил суд Колорадо

Верховный суд штата Колорадо четырьмя голосами против трех решил, что Трамп, согласно 14 поправке к Конституции США, не может участвовать в президентских выборах на территории штата. Причина – его "участие в восстании против Соединенных Штатов", которым суд посчитал штурм Капитолия. Сам иск был подан шестью жителями Колорадо в сентябре, и был частично удовлетворен судом первой инстанции, после чего обжалован уже в верховном суде штата.

Судьям предстояло ответить на несколько фундаментальных вопросов: был ли штурм Капитолия достаточно масштабным событием, чтобы назвать его "восстанием"; подпадают ли действия Трампа 6 ноября под "участие" в нем; и, наконец, можно ли в принципе применять к Трампу соответствующую поправку к Конституции (на этот вопрос первый суд ответил отрицательно).

Фото: Трампу запретили участвовать в выборах в Колорадо (Getty Images)

Дело в том, что 14-я поправка к Конституции США содержит конкретный перечень должностей, на которые запрещено избирать или назначать гражданина, участвовавшего в "восстании против США": сенаторы, конгрессмены, посты в правительстве США или любого отдельного штата. Должность президента США среди таких прямо не указана. Но Верховный суд Колорадо решил, что должность президента страны точно принадлежит к числу государственных постов, хоть отдельно и указана.

Конкретный итог решения суда – фамилию Трампа нельзя вносить в списки кандидатов на республиканских праймериз в Колорадо, которые должны состояться 5 марта. Ведь если он не может баллотироваться в президенты в этом штате, то и его участие в праймериз будет нелогичным и противоправным.

Впрочем, суд отдельно оговорился, что решение не вступит в силу до 4 января, а если Трамп решит оспорить его в Верховном суде США – то до момента, пока этот суд не решит, принимать ли дело к рассмотрению. Юридическая команда Трампа немедленно заявила о подаче апелляции в Верховный суд страны. Потому решение суда Колорадо гарантированно не вступит в силу еще некоторое время.

Почему судебное решение вызвало такой резонанс в США

Решение верховного суда Колорадо беспрецедентно в том смысле, что впервые в американской истории гражданин отстраняется от участия в выборах президента США. 14-я поправка была принята в 1868 году, вскоре после окончания гражданской войны в США. Цель нормы об отстранении участвовавших в восстании граждан от выборов и назначаемых должностей – не допустить возвращения к власти проигравших южан-конфедератов. На практике эта норма применялась довольно редко, последний раз – в 1920 году.

Фото: решение суда по Трампу стало беспрецедентным (Getty Images)

В контексте нынешней политической ситуации в США, решение суда Колорадо показательно потому, что в других штатах сейчас слушается 15 аналогичных дел по отстранению Трампа от выборов из-за событий 6 января 2021-го (еще по двум десяткам таких исков суды ранее отказали заявителям). И хотя каждый суд, по идее, действует независимого от другого, на практике, отмечают американские медиа, колорадский прецедент может повлиять на слушания и в других штатах.

Как события будут развиваться дальше

Фактически, судьба президентских выборов в США теперь во многом будет зависеть от решения Верховного суда страны (если он возьмет апелляцию Трампа в производство). Как скоро суд возьмется за апелляцию и когда может быть принято финальное решение – открытые вопросы.

Важный момент – хотя Верховный суд будет рассматривать только решение суда штата Колорадо, его финальный вердикт по делу, очевидно, будет иметь силу для всей страны. И если Верховный суд поддержит мнение суда Колорадо и запретит Трампу идти на выборы уже после выдвижения того кандидатом в президенты от республиканцев (что фактически неизбежно), а тем более – ближе к дате самих выборов в ноябре-2024, политический хаос в стране неизбежен. Как в таком случае будут проходить выборы, предсказать невозможно – можно гарантировать лишь то, что сам Трамп с таким решением не согласится и призовет своих сторонников к новым протестам.

Впрочем, такой сценарий выглядит маловероятным. Дело в том, что сейчас в Верховном суде США есть республиканское "супербольшинство": шесть судей-республиканцев против троих судей-демократов. Причем троих из шести республиканцев во время своей президентской каденции назначил лично Трамп. Потому ожидать, что суд большинством голосов примет решение против бывшего президента, пока не приходится.

В практической плоскости решение суда Колорадо наверняка приведет к дальнейшему росту президентского рейтинга Трампа. По крайней мере, ранее возбужденные против него уголовные и гражданские дела только мобилизовали его сторонников.